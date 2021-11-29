Стало известно имя нового гендиректора Twitter

Стало известно имя нового главы Twitter. На должность генерального директора американской компании совет директоров единогласно утвердил Парага Агравала (Parag Agrawal), сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что до него пост главы Twitter занимал предприниматель и архитектор программного обеспечения Джек Дорси (Jack Dorsey).

О том, что Дорси покинет компанию, стало известно ранее 29 ноября. Уточнялось, что помимо Twitter, Дорси является основателем компании Square. Forbes оценивает состояние бизнесмена в 11,8 миллиарда долларов.

До этого представители Twitter заявили, что общий доход компании в третьем квартале составил 1,28 миллиарда долларов, включая 1,14 миллиарда долларов от рекламы. По прогнозам экспертов, доход Twitter в четвертом квартале составит от 1,5 до 1,6 миллиарда долларов.