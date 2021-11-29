Huawei выпустит "раскладушку"

Huawei работает над новым складным смартфоном в стиле Samsung Galaxy Z Flip3. Об этом сообщает китайское издание Laoyaoba, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как стало известно источникам в компании, азиатский IT-гигант может выпустить новый смартфон в форм-факторе раскладушки. Девайс будет конкурировать с другими устройствами данного сегмента, например, выпущенным в конце лета Samsung Galaxy Z Flip 3. Будущий аппарат получит название Huawei Mate V или Huawei Mate V Flip. При этом ожидается, что телефон будет дешевле.

Источники отметили, что сэкономить на производстве устройств подобного типа крайне сложно, так как складные по горизонтали девайсы должны иметь прочный гибкий экран. К тому же неизвестно, как Huawei удастся решить вопрос с нехваткой комплектующих, вызванной глобальным дефицитом полупроводников и нахождением компании в санкционном списке США.

Судя по рендерам, гаджет будет иметь складывающийся вовнутрь дисплей, расположенные слева функциональные клавиши, двойную основную камеру. Сроки выхода смартфона не раскрываются, однако инсайдеры рассказали, что производство аппарата уже начато.