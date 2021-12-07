Сергей Бодров появился еще в одной компьютерной игре

Актер Сергей Бодров-младший "появился" еще в одной компьютерной игре. В Telegram-канале "Я плакал" размещено видео, на котором персонаж артиста Данила Багров из культового фильма "Брат" используется в игре Half Life, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Интернет-пользователи, посмотревшие любительское видео, пишут, что в такую версию игры они бы поиграли. Тем не менее использование образа Бодрова понравилось не всем.

Так, актер Сергей Маковецкий в комментарии журналистам РЕН ТВ сравнил данное творчество с туалетной бумагой.

"Вы спросите, пожалуйста, у его [Бодрова] близких. Они вам быстрее ответят. А вы сами отвечайте - если вашего близкого человека на туалетную бумагу? Вам это будет приятно?" - сказал, в частности, он.

Half-Life - серия компьютерных игр в жанре научно-фантастического шутера от первого лица. Основные игры серии разработаны компанией Valve, а три спин-оффа были созданы сторонней компанией Gearbox Software.