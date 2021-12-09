Электрокары в два раза сильнее подвержены проколу колес

Владельцы электрокаров в два раза сильнее рискуют повредить колеса, чем те, кто ездит на машинах с традиционными ДВС. Об этом сообщили в британской компании Britannia Rescue, которая занимается помощью водителям на дорогах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксперты проанализировали статистику обращений с 2018 по 2021 годы и выяснили, что владельцы электрокаров в 37% случаев обращались за помощью из-за повреждения колес. При этом доля обращений с аналогичной проблемой среди водителей бензиновых и дизельных автомобилей составила 16%.

Исследователи связали высокую вероятность возникновения проблем с колесами и шинами у электрокаров с высокой массой такого транспорта. Из-за аккумуляторной батареи электрические автомобили могут быть на 50% тяжелее, чем машины с традиционными ДВС, отмечают в компании.

Проблемы с колесами иногда усложняются тем фактом, что многие производители не включат запасное колесо в стандартную комплектацию - поэтому водителям, которые не могут сменить колеса самостоятельно, приходится обращаться за помощью.

Также в исследовании говорится о том, что лишь в 11% случаях водителям электрокаров потребовалась помощь из-за того, что батарея автомобиля разрядилась в дороге. Таким образом, повредить колесо водители "зеленых" машин рискуют в три раза чаще, чем остановиться с севшим аккумулятором.