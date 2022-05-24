Apple отказалась от классической камеры в iPhone 14
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Американская компания Apple отказалась использовать классическую фронтальную камеру от китайских поставщиков для смартфонов iPhone 14. Как сообщает Day.Az со ссылкой на корейское издание ETNews, IT-гигант договорился о работе с LG Innotek, "дочкой" компании LG.

Отмечается, что Apple впервые будет использовать новую "фронталку" от компании из Южной Кореи. По данным издания, компания сделала выбор в пользу LG из-за более высокого качества компонентов, используемых на производствах корейской компании.

В прошлом Apple предпочитала заказывать фронтальные камеры у китайских производителей и японской Sharp. При сборке iPhone 14 поставки "фронталок" решено было поделить между LG и Sharp.