Apple отказалась от классической камеры в iPhone 14

Американская компания Apple отказалась использовать классическую фронтальную камеру от китайских поставщиков для смартфонов iPhone 14. Как сообщает Day.Az со ссылкой на корейское издание ETNews, IT-гигант договорился о работе с LG Innotek, "дочкой" компании LG.

Отмечается, что Apple впервые будет использовать новую "фронталку" от компании из Южной Кореи. По данным издания, компания сделала выбор в пользу LG из-за более высокого качества компонентов, используемых на производствах корейской компании.

В прошлом Apple предпочитала заказывать фронтальные камеры у китайских производителей и японской Sharp. При сборке iPhone 14 поставки "фронталок" решено было поделить между LG и Sharp.