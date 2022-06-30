В России создали пуленепробиваемый iPhone

Российская компания Caviar, специализирующаяся на создании кастомных корпусов для смартфонов, представила новую серию - iPhone Defender. Соответствующая информация появилась на сайте производителя, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В серию вошли четыре версии iPhone 13 Pro и Pro Max, а также iPhone 14 Pro и Pro Max: Rock, Russia Black, Titanium и Dark Light. Особенностью всех вариантов являются бронированные корпуса, которые, как заверяет Caviar, нельзя прострелить из пистолета или автомата АК-47.

В зависимости от материалов, которые используются при декорировании устройств, отличаются их цены. Например, самая дорогая версия - Russia Black - стоит 454 тыс. руб., а самая дешевая - Titanium - 424 тыс. руб.

Все версии, за исключением iPhone 14 Pro и Pro Max, доступны для покупки уже сейчас. Выделенные модели iPhone станут доступны в дизайне Caviar, когда они поступят в продажу от самой Apple.