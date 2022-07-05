Популярный смартфон от Xiaomi признали устаревшим

Китайская компания Xiaomi признала устаревшим популярный смартфон линейки Redmi - K20 Pro. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал Gizmochina.

Отмечается, что теперь модели Redmi K20 Pro по всему миру больше не будут получать обновления программного обеспечения, включая патчи безопасности, новые версии фирменной оболочки MIUI и операционной системы Android.

Примерно месяц назад устаревшей признали и стандартную модель Redmi - K20. Гаджет Redmi K20 Pro известен на рынках в некоторых странах под именем Mi 9T Pro. В России это был Redmi K20 Pro.

Смартфон выпустили в мае 2019 года с прошивкой MIUI 10 на базе Android 9.0 Pie. За все время он получил только два обновления MIUI и Android. В настоящее время устройство работает под управлением MIUI 12.5 на базе Android 10. По неофициальной информации, решение связано с планами выпустить новый смартфон в линейке Redmi K.