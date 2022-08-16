Илон Маск рассказал, зачем нужно чипировать людей

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск написал статью для китайского журнала China Cyberspace. В тексте он, в том числе рассказал, зачем нужно чипировать людей с помощью его стартапа Neuralink, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Neuralink сосредоточена на разработке технологий слияния компьютера и человеческого мозга, разработке мозговых чипов размером с монету, подобных носимым устройствам, таким как смартфоны", - написал миллиардер.

По словам бизнесмена, чипы от Nueralink планируется глубоко интегрировать с телом пользователя. "Чипы регистрируют и стимулируют активность мозга с помощью имплантатов в коре головного мозга", - добавил Маск.

Он также отметил, что чип поможет людям с ограниченными возможностями - восстановит двигательную функцию конечностей у людей с травмами позвоночника и расстройствами нервной системы, а также позволит парализованным людям использовать свой мозг для работы с компьютерами и смартфонами.

Маск заключил, что технологии его компаний Tesla, SpaceX и Neuralink в сумме смогут "помочь достигнуть лучшего будущего для человечества".