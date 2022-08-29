Создано приложение, с которым смартфоны работают на 30% дольше

Инженеры из Эссекского университета в Великобритании создали приложение EOptomizer, с которым смартфон будет работать без подзарядки на 30% дольше. Об этом сообщается на сайте высшего учебного заведения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В разработке приняли участие бывшие работники компаний Samsung, Microsoft и HCL Technologies под руководством Амита Сингха из Школы компьютерных наук и электронной инженерии при Эссекском университете.

Отмечается, что приложение EOptomizer использует технологию искусственного интеллекта и машинного обучения для оптимизации производительности чипа в смартфоне. В результате, по заверениям авторов, программа способна ограничивать производительность процессора и снижать нагрузку при использовании приложений с низкой частотой кадров.

В рамках теста два одинаковых мобильных устройства использовались одинаковое количество часов. Смартфон с установленным EOptomizer сохранил 30% заряда, а гаджет без приложения полностью разрядился. Модель смартфонов в релизе не сообщается.

"Мы надеемся, что это приложение сделает жизнь пользователей лучше, сэкономит деньги и поможет сохранить окружающую среду", - рассказал Сингх.