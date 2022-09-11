Apple намерена выпустить особую версию iPhone 14
Журналист агентства Bloomberg и авторитетный инсайдер Марк Гурман рассказал, что в компании Apple идут активные обсуждения возможности выпуска особой модели iPhone 14 без слота для SIM-карт. Об этом он сообщил в рассылке Power On, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Apple рассматривает возможность полного отказа от слота для SIM-карты, начиная с этого года", - отметил он.
По словам Гурмана, компания из Купертино планирует выпустить такие модели одновременно с классическими, с привычным слотом.
Журналист объяснил такое изменение планами Apple по постепенному переходу на eSIM для всех пользователей смартфонов. Гурман не исключил, что корпорация может передумать и оттянуть выпуск таких моделей до следующего года, в iPhone 15.
eSIM представляет собой цифровую SIM-карту, но пользоваться услугами связи можно таким же образом, как и на физических SIM-картах. Технология eSIM впервые появилась в iPhone Xs и Xr, однако до сих пор все модели смартфонов имеют слоты для карт.
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