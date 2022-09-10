Apple задерживает поставки купленных iPhone 14 Pro на полтора месяца

Apple испытывает проблемы с отгрузкой предзаказов почти всей линейки iPhone 14, сообщает портал MyDrivers, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что первые покупатели, оформившие предзаказ на новые смартфоны Apple, получат устройства в установленные сроки. Первые поставки начнутся 16 сентября. Единственным исключением является iPhone 14 Plus, старт продаж которых изначально был намечен на 7 октября.

Однако из-за высокого спроса на базовый iPhone 14 и флагманские Pro-модели, срок их ожидания был увеличен в среднем до 4 и 5 недель. Так, в США и Канаде почти все модификации iPhone 14 Pro и Max начнут поставляться не ранее середины октября, в то время как в европейских магазинах Apple поставки iPhone 14 Pro будут осуществлены только к концу октября. В Китае, например, iPhone 14 Pro на 256 ГБ обещают доставить в срок от 26 октября до 2 ноября.

В конце августа СМИ стало известно, что спустя 2-3 месяца после релиза iPhone 14 начнут собирать не только в Китае, но и в Индии. Так компания надеется снизить зависимость от решений Пекина и справиться с высоким спросом на новинки.