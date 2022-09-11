Бюджетный гаджет Google попал на «шпионское» фото

Портал Tecnoblog опубликовал фотографии бюджетного ТВ-донгла Chromecast под управлением ОС Google TV, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Благодаря фотографиям известно, что устройство будет чуть более 6 см в ширину и почти 17 см в длину. Отмечается, что бюджетная версия Chromecast будет работать в разрешении в FullHD.

Новинка будет выполнена в том же дизайне, что и существующая 4K-модель. Отличить две версии ТВ-приставки можно будет только по номеру модели, нанесенному на заднюю панель. Бюджетная версия Chromecast получила название G454V. В комплект поставки устройства войдет только пульт дистанционного управления.

Предполагаемая цена смарт-приставки может составить $40. Презентация новинки, по слухам, состоится одновременно с Pixel 7 и другими новинками Google - 6 октября.