Китайские IT-компании стали мировыми лидерами по доходам от мобильных приложений

Китайские IT-гиганты Tencent и ByteDance стали мировыми лидерами по доходам от мобильных приложений и игр в первой половине 2022 года, обойдя Google и Meta. Об этом, ссылаясь на исследование аналитической фирмы Sensor Tower, сообщает издание South China Morning Post, передает Day.Az.

Отмечается, что в первом полугодии доходы от игр и приложений всех издателей составили примерно $45 млрд. При этом 91% этой суммы пришелся всего на 1% крупнейших в мире издателей. Лидерами в этом 1% стали Tencent и Byte Dance. Первая компания за начало 2022 года заработала $3,3 млрд, а вторая - $1,3 млрд. Флагманскими продуктами Tencent и Byte Dance являются игра PUBG Mobile и приложение TikTok соответственно.

Хотя американские IT-корпорации Google и Facebook уступили китайцам по выручке, они сильно оторвались от конкурентов по числу загрузок приложений. На каждого из этих издателей в первой половине 2022 года пришлось более 1 млрд загрузок, что на 92% больше, чем у неназванного издателя, занявшего третью строчку.