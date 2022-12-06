Apple начала продавать наборы для самостоятельного ремонта iPhone

Компания Apple расширила действие программы по самостоятельному ремонту техники Self Service Repair на ряд европейских стран. Об этом IT-корпорация объявила на своем официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

В рамках Self Service Repair компания Apple продает наборы инструментов и комплектующих, необходимых для ремонта своей техники. Сервис запустился в конце 2021 года и изначально был доступен только в США. Теперь же заняться самостоятельным ремонтом могут жители Великобритании, Испании, Франции, Германии, Бельгии, Италии, Польши, а также Швеции.

В перечисленных странах Apple начала продавать наборы для восстановления всех моделей iPhone 12, iPhone 13 и MacBook на базе процессоров М-серии. На выбор доступны более 200 компонентов, необходимых для разных типов ремонта.

В зависимости от неисправности наборы имеют разную цену. Например, пакет для замены дисплея в iPhone 13 стоит €330, а для замены аккумулятора - €77. В некоторых случаях пользователям предоставляется возможность вернуть старую запчасть на переработку, за что предусмотрена скидка. Например, если вернуть Apple старый аккумулятор, комплект для установки нового обойдется на €26 дешевле.