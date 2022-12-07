Apple начала разработку 20-дюймового MacBook со складным экраном

Apple запустила разработку 20-дюймовых складных ноутбуков, выход которых ожидается в 2025 году. Об этом сообщает портал The Elec, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что проект складного MacBook с гибким 20,25-дюймовым дисплеем находится на раннем этапе разработки. В сложенном состоянии устройство предложит 15,3-дюймовый экран.

По данным источника, Apple также планирует выпустить первый iPad с OLED-экраном в 2024 году, а в 2025 году складное устройство может быть представлено в качестве альтернативы компактного планшета iPad mini.

На данный момент на рынке представлены несколько моделей с гибкими дисплеями. Так, в 2020 году Lenovo выпустила X1 Fold, который стал первым ноутбуком со складным экраном. Затем в 2022 году была показана обновленная модель, предлагающая 16,3-дюймовый экран в разложенном виде и 12-дюймовый дисплей при использовании в качестве ноутбука. Подобные устройства также выпускает компания Asus.