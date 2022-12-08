Опубликованы изображения секретного смартфона Google

Дизайнер Стив Хеммерстоффер, более известный как OnLeaks, опубликовал в сети новые рендеры складного смартфона Google Pixel Fold. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщает 9to5Mac, автор создал изображения на основе последних утечек о характеристиках гаджета.

По словам Хеммерстоффера, он постарался максимально точно воспроизвести размеры Pixel Fold на своих новых изображениях. Он уточнил, что в развернутом виде смартфон будет иметь размеры 158,7х139,7х5,7 мм. Таким образом, в сложенном виде мобильное устройство будет иметь толщину до 14 мм.

Дизайн новинки имеет сходства со смартфоном Oppo Find N. Согласно утечкам, первый складной смартфон от Google по размерам будет больше Find N, но меньше Samsung Z Fold 4. Также на рендерах у Pixel Fold присутствуют верхняя и нижняя рамки, которые охватывают всю ширину внутреннего дисплея, и единственный порт USB-C - на правом нижнем краю.