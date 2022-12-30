Названа главная особенность будущих iPhone
Будущее поколение смартфонов Apple будут иметь улучшенную энергоэффективность. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как стало известно инсайдерам издания, тайваньская компания TSMC - основной производитель процессоров для Apple - запустила в производство чипы, основанные на трехнанометровом техпроцессе. Судя по всему, новые процессоры получат название A17 Bionic.
Также специалисты назвали главную особенность новых чипов и смартфонов. По всей видимости, процессоры будут отличаться повышенной энергоэффективностью, что позволит iPhone дольше работать на одном заряде аккумулятора.
Кроме A17 по трехнанометровому техпроцессу будут созданы чипы M3 - ARM-процессоры нового поколения для компьютеров и планшетов Apple. По словам представителей TSMC, их новые процессоры будут примерно на 35 процентов энергоэффективнее, чем чипы прошлого поколения.
Также авторы Bloomberg отметили, что Samsung - один из главных конкурентов Apple - начала производство трехнанометровых чипов в июле. "Компания стремится догнать TSMC в сфере контрактного производства микросхем и удовлетворить растущий спрос на высокопроизводительные устройства с меньшим энергопотреблением", - подчеркнули журналисты.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре