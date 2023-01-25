Netflix заставит платить пользователей, использующих один аккаунт на двоих

Компания Netflix в опубликованном отчете за четвертый квартал 2022 года сообщила, что планирует начать бороться с пользователями, которые используют общий аккаунт, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В отчете говорится, что тестируемая продолжительное время дополнительная комиссия для подписчиков, которые делятся своим аккаунтом с другими пользователями, начнет распространяться на всех пользователей Netflix уже в первом квартале 2023 года. Таким образом, "гостевые" пользователи будут вынуждены создавать свои собственные учетные записи, либо доплачивать за совместное использование одного аккаунта.

Неизвестно, будут ли пересмотрены цены на услугу, или комиссия сохранится на том же уровне, что и во время тестового запуска. Так, за время тестирования нововведения, если пользователь подключался к своему аккаунту вне основного места жительства, ему необходимо было доплачивать к своей подписке дополнительные $3. Количество доступных для подключения мест, отличных от домашнего, зависит от уровня подписки - пользователи Basic получали одну дополнительную точку входа, подписчики Standard - две, а Premium - три.

Точная дата запуска дополнительной комиссии при совместном использовании учетной записи пока не называется.