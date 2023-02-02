https://news.day.az/hitech/1534320.html Сооснователь OnePlus высмеял новые флагманы Samsung
Сооснователь OnePlus высмеял новые флагманы Samsung
Сооснователь OnePlus и глава Nothing Карл Пей опубликовал в Twitter опрос и мем, высмеивающие "скучный" Galaxy S23 Ultra.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, Пей обратился к подписчикам, спросив их, что они думают о линейке Samsung Galaxy S23. Больше половины опрошенных (56%) назвали корейские флагманы скучными и только 44% опрошенных проявили интерес к новинкам.
Затем глава Nothing опубликовал мем, в котором мужчина в клетчатой рубахе получает в подарок точно такую же рубашку. Так Пей высмеял отсутствие крупных изменений в смартфоне Samsung Galaxy S23 Ultra, который был представлен 1 февраля.
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