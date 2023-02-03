https://news.day.az/hitech/1534500.html Стало известно о новой функции WhatsApp
Стало известно о новой функции WhatsApp
В популярном мессенджере WhatsApp появится новая возможность, связанная с чатами. О разработке новой функции стало известно специалистам портала WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По данным портала, пользователи мессенджера смогут закреплять сообщения в личных переписках и групповых чатах. Нововведение обнаружили в бета-версии WhatsApp под номером 2.23.3.17 для устройств на базе Android.
Отмечается, что благодаря новой функции участники беседы смогут легко и быстро находить важные сообщения. Когда эта возможность станет доступна для всех пользователей WhatsApp, пока неизвестно.
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