Стало известно о новой функции WhatsApp

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая возможность, связанная с чатами. О разработке новой функции стало известно специалистам портала WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным портала, пользователи мессенджера смогут закреплять сообщения в личных переписках и групповых чатах. Нововведение обнаружили в бета-версии WhatsApp под номером 2.23.3.17 для устройств на базе Android.

Отмечается, что благодаря новой функции участники беседы смогут легко и быстро находить важные сообщения. Когда эта возможность станет доступна для всех пользователей WhatsApp, пока неизвестно.