К сведению желающих купить новые iPhone

Новые премиальные смартфоны Apple окажутся дороже, чем актуальные. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает издание MacRumors.

По словам аналитика компании Haitong International Securities Джеффа Пу, американской корпорации придется компенсировать возросшую себестоимость новых устройств. Инсайдер отметил, что цены на iPhone 15 Pro и 15 Pro Max окажутся выше, чем цены на модели iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, из-за применения новых технологий при их создании.

Аналитик полагает, что топовые гаджеты серии получат новую титановую рамку, твердотельные кнопки с тактильной отдачей с модулями Taptic Engine, улучшенный объектив. Также Apple будет вынуждена поднять цены на флагманы из-за применения нового процессора A17 Bionic и увеличения объема оперативной памяти.

Джефф Пу не стал раскрывать стоимость будущих гаджетов. Ожидается, что цены на базовые модели - iPhone 15 и 15 Plus - останутся на прежнем уровне.

Apple несколько лет удерживала цены на премиальные модели iPhone. Так, в США iPhone 14 Pro доступен за 999 долларов - во столько же был оценен выпущенный в 2017 году iPhone X. Стоимость iPhone 14 Pro Max начинается с 1099 долларов - столько стоил представленный в 2018 году iPhone Xs Max.