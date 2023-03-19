Смартфон Google Pixel 7a показали вживую до официального анонса

В сети появились "живые" фотографии смартфона Google Pixel 7a до его официальной презентации. На это обратил внимание портал Hi-Tech Mail.Ru, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Внешне гаджет похож на предыдущие флагманские модели линейки Pixel - у смартфона сохранится круглый вырез под фронтальную камеру, а также фирменный камерный блок на всю ширину корпуса. Предполагается, что устройство получит 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

По слухам, смартфон получит 6,1-дюймовый OLED-экран с частотой обновления в 90 Гц, чипсет Tensor G2 и операционную систему Android 13 "из коробки".

Анонс Google Pixel 7a ожидается 10 мая на конференции Google I/O 2023, которая пройдет в Маунтин-Вью в онлайн-формате. Его предполагаемая стоимость составляет $449. Предыдущая модель серии, Google Pixel 6a, была представлена 11 мая 2022 года.