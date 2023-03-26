Обнаружено резюме «самого большого IT-неудачника» в истории

Разработчик и ведущий подкаста об IT Трунг Фан опубликовал в Twitter скриншот резюме сотрудника, которого назвал "самым большим IT-неудачником" в истории из-за опыта работы только в обанкротившихся компаниях, таких как криптобиржа FTX и банк SVB, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Какая же все-таки жесткая история со списком из мест работы у этого пользователя соцсети Linkedin", - заметил Фан. По его словам, такому сотруднику крайне не везет - ему всегда "удается" найти только работу, которой он вскоре лишится из-за краха работодателя.

В резюме перечислен опыт работы с 2012 по 2017 год в медицинском стартапе Theranos, который обанкротился из-за обвинений в мошенничестве. Затем неназванный работник устроился в WeWork, где проработал до 2019 года, когда компания оказалась в финансовом кризисе и отказалась от планов выйти на IPO.

Он взял "год на размышление" из-за предыдущих работодателей, однако затем в 2020 году в период пандемии попал в FTX, проработав там до самого краха криптобиржи в августе 2022-го. Затем сотрудник прошел на должность в SVB, но уже через семь месяцев вынужден искать новую работу - банк подал заявление о банкротстве.