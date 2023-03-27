Microsoft намекнула на выход новой версии консоли Xbox

На стенде Microsoft во время конференции разработчиков игр GDC 2023 был найден намек на новую версию консоли Xbox. Об этом сообщает портал IT Home, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Во время GDC, которая проходила в Сан-Франциско с 20 по 24 марта, Microsoft продемонстрировала историю консолей Xbox, начиная с первой версии 2001 года и заканчивая актуальной Xbox Series X. Все приставки были размещены на специальных полочках с табличками, на которых был указан год выхода.

Последняя полочка оказалась пустой, а рядом с ней был размещен знак вопроса. Это вызвало ряд предположений о новой консоли Xbox, которая может уже сейчас находиться в разработке. Так, не исключено, что компания намекнула на улучшенную версию Xbox Series X|S с приставкой Pro. Кроме того, Microsoft может готовить Xbox Keystone - устройство, запускающее игры при помощи технологии облачного гейминга. Официального комментария от корпорации по поводу будущих релизов не последовало.