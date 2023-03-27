Хакеры выложили часть исходного кода Twitter

В интернет выложили часть исходного кода Twitter, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, данные были доступны несколько месяцев на веб-сервисе GitHub. Twitter через суд Северного округа штата Калифорния запросил у платформы информацию о пользователе, который опубликовал часть исходного кода, а также о тех, кто его скачивал. В компании ведется расследование, в соцсети полагают, что данные "слил" уволенный сотрудник.