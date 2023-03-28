В Южной Корее одобрили закупку у США вертолетов Chinook

Власти Южной Кореи одобрили проект закупки у США вертолетов CH-47F Chinook, сделка оценивается в $1,15 млрд. Об этом в понедельник сообщило Национальное управление оборонных закупок (DAPA), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В сообщении DAPA не уточняется, сколько единиц техники будет закуплено. В декабре 2022 года Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США сообщало, что Сеул запрашивал 18 вертолетов. Продажу CH-47F также одобрили американские власти, ожидается, что машины будут произведены к 2028 году.

Новые вертолеты заменят устаревшие CH-47D, остающиеся на вооружении южнокорейской армии. "Своевременная замена отслуживших длительный срок вертолетов поможет гарантировать безопасность полетов и значительно повысит возможности транспортировки крупных грузов и проведения спасательных операций", - говорится в заявлении DAPA, размещенном на сайте ведомства.

Будущая сделка станет дополнением к политике Сеула по модернизации воздушных сил. Так, в 2022 году власти республики одобрили программу по массовому производству в стране легких ударных вертолетов, бюджет программы составит $4,3 млрд. Предполагается, что вертолеты южнокорейского производства заменят устаревшие американские машины Hughes 500 и AH-1S Cobra. Еще $2,4 млрд предусмотрены для закупок в 2023-2028 годах за рубежом тяжелых ударных вертолетов, речь может идти о модели AH-64 Apache Guardian, писало агентство Yonhap.