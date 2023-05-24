Meta начала последний этап массовых увольнений

Американская корпорация Meta приступила к финальному этапу массовых сокращений сотрудников. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, некоторые сотрудники компании сообщили в социальной сети LinkedIn, что они были уволены в ходе очередного раунда сокращений, который затронет персонал, ответственный за маркетинг, рекламу и партнерские отношения. Источники утверждают, что эти увольнения происходят в рамках объявленного в марте сокращения 10 тыс. человек, пишет Reuters.

Meta ранее начала новый масштабный раунд сокращений штата, который затронет порядка 4 тыс. сотрудников.

В марте глава корпорации Марк Цукерберг заявил, что компания сократит 10 тыс. человек и закроет 5 тыс. открытых ранее вакансий. В ноябре прошлого года Meta в рамках массового сокращения кадров объявила о намерении избавиться от 11 тыс. сотрудников. Жесткие условия на рынке из-за уменьшения бюджетов рекламодателей, а также рост популярности других соцсетей, в частности китайской TikTok, стали причиной увольнений. В конце сентября 2022 года компания прекратила найм новых сотрудников и начала работу по минимизации расходов.