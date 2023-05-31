https://news.day.az/hitech/1569215.html Apple Music Classical теперь доступно для Android - ФОТО
Apple Music Classical теперь доступно для Android - ФОТО
Компания Apple в марте представила для iOS-пользователей сервис Music Classical, а сейчас выпустила его для Android.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gagadget, программу уже можно скачать в Google Play. Если у вас есть подписка Apple Music, то сервис Apple Music Classical бесплатный. Кстати, Android-приложение имеет такой же дизайн, как и iOS-версия.
Для тех, кто не в курсе, Apple Music Classical - это сервис, который даёт доступ к более чем пяти миллионам классических треков высокого качества, к сотням плейлистам, а также эксклюзивным альбомам. В приложении есть профили композиторов с биографией и их ключевыми произведениями.
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