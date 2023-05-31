Apple Music Classical теперь доступно для Android

Компания Apple в марте представила для iOS-пользователей сервис Music Classical, а сейчас выпустила его для Android.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gagadget, программу уже можно скачать в Google Play. Если у вас есть подписка Apple Music, то сервис Apple Music Classical бесплатный. Кстати, Android-приложение имеет такой же дизайн, как и iOS-версия.

Для тех, кто не в курсе, Apple Music Classical - это сервис, который даёт доступ к более чем пяти миллионам классических треков высокого качества, к сотням плейлистам, а также эксклюзивным альбомам. В приложении есть профили композиторов с биографией и их ключевыми произведениями.