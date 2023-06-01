Motorola представила свой новый смартфон со стилусом в комплекте

Компания Motorola представила третье поколение смартфона Moto G Stylus 5G, который одним из первых получит чипсет Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Об этом сообщает портал GSM Arena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Одной из главных особенностей новинки станет поддержка стилуса, который будет располагаться в гнезде рядом с портом для зарядки. Moto G Stylus 5G (2023) получит 6,6-дюймовый LCD-дисплей с частотой обновления экрана 120 Гц. В него вписана небольшая фронтальная камера на 16 Мп. Основной камерный блок представлен двумя сенсорами на 50 Мп и 8 Мп.

Смартфон получил аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 20 Вт. Гаджет оснащен стереодинамиками, стандартным разъемом для наушников, а также слотом под microSD.

Новинка представлена в двух цветах - "космический черный" и "розовое шампанское". Стоимость версии с 6 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти в США составит $399 (около 32 тыс. руб.).