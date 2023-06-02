Инсайдер раскрыл подробности о новом устройстве Apple

Первый iPad c 14,1-дюймовым экраном, слухи о котором начали появляться еще в середине 2022 года, получит новейший процессор Apple - M3 Pro. Об этом в Twitter сообщил инсайдер, выступающий под ником Tech_Reve, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Apple сошла с ума - она делает монстра", - написал Tech_Reve.

По данным инсайдера, 14,1-дюймовый iPad выйдет не раньше 2024 года. Он утверждает, что к этому времени iPadOS получит некое большое обновление.

"Многие функции из macOS переберутся на iPadOS", - написал Tech_Reve, не вдаваясь в подробности.

Согласно предыдущим слухам, процессор M3 Pro - не единственное, что будет роднить новый планшет Apple с мощными компьютерами. Кроме него 14,1-дюймовый iPad также может получить 16 ГБ оперативной памяти, что также является впечатляющим показателем для мобильных устройств.