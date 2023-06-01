https://news.day.az/hitech/1569529.html Apple выпустила вторую бета-версию iOS 16.6
Apple выпустила вторую бета-версию iOS 16.6
Компания Apple продолжает тестировать iOS 16.6, выпусти новую тестовую сборку ПО.
Обновление вышло с номером iOS 16.6 Beta 2. Прошивку пока могут установить лишь пользователи с аккаунтом разработчика, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.
Тестовую систему для всех желающих выпустят чуть позже.
Что касается списка изменений, то Apple его, к сожалению, не раскрыла. Скорее всего, ПО содержит мелкие исправления ошибки и оптимизацию системы.
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