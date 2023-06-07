Samsung объявила дату выхода новых складных смартфонов

Южнокорейская компания Samsung объявила дату выхода следующего поколения складных смартфонов. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В корпорации заявили, что анонс аппаратов Galaxy состоится в конце июля. При этом в Samsung не стали уточнять, когда именно представят новые флагманы. Мероприятие Unpacked впервые состоится в Сеуле.

"Категория складных устройств воплощает в себе философию Samsung по внедрению инноваций, которые раздвигают границы, чтобы изменить будущее мобильных девайсов", - заявил журналистам глава мобильного подразделения корпорации ТМ Ро. Проведение мероприятия в Сеуле Ро объяснил тем, что корейская столица "стала новым эпицентром инноваций и культуры". В будущем презентации будут проводить в разных городах мира.

Журналисты медиа заметили, что в этом году Samsung проведет мероприятие раньше, чем обычно. В прошлые годы азиатский IT-гигант анонсировал новые флагманы в конце августа. "Действительно жаркое складное лето!" - прокомментировали новость авторы издания.