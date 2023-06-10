Названа дата выхода Spider-Man 2

Компания Insomniac назвала дату релиза новой игры Spider-Man 2. Об этом сообщает издание Engadget, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Представители студии анонсировали дату выхода тайтла на мероприятии Summer Game Fest 2023 - Spider-Man 2 будет доступен 20 октября. Возможность предварительного заказа на игру откроется 16 июня.

В студии отметили, что эксклюзив PlayStation 5 окажется прямым продолжением Spider-Man, вышедшей в 2018 году. "В открытом мире вы сможете почти мгновенно переключаться между главными героями Питером и Майлзом, исследуя Манхэттен, Квинс и Бруклин", - отметил разработчик Insomniac Джеймс Стивенсон.