В Microsoft рассказали о новой приставке Xbox

В Microsoft пообещали представить новую приставку до конца года. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В рамках официального подкаста, доступного на YouTube, президент Xbox Сара Бонд заявила, что компания вложила силы в создание "крупнейшего технического скачка, который когда-либо видели в поколении аппаратного обеспечения". По словам журналистов, таким образом в компании анонсировали выпуск новой консоли.

Глава Microsoft Gaming Фил Спенсер также рассказал, что речь идет о совершенно новом устройстве. Журналисты The Verge предположили, что компания может представить портативную приставку Xbox. "Мы видим много возможностей в различных типах устройств и поделимся подробностями, как только будем готовы", - заявили в корпорации.

Также представители геймерского подразделения Microsoft сообщили, что четыре эксклюзива Xbox появятся на PlayStation и Nintendo Switch. В компании не раскрыли названия игр, но инсайдеры считают, что ими станут Pentiment, Hi-Fi RUSH, Sea of Thieves и Grounded.

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