Apple разрабатывает принципиально новое носимое устройство

Apple активно работает над созданием "умного" кольца, которое будет выступать аналогом фитнес-трекера и собирать информацию о здоровье пользователя. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание MacRumors.

По данным MacRumors, Apple уже несколько лет работает над концептом такого кольца, о чем свидетельствуют несколько патентов. Предполагается, что создание устройства форсировал анонс аналогичного гаджета Galaxy Ring от Samsung. Вряд ли Apple успеет выпустить смарт-кольцо быстрее конкурента, однако американская компания почти наверняка постарается сделать устройство более совершенным.

"Apple внимательно следит за рынком, чтобы понять, сможет ли "умное" кольцо Samsung стать более удобной и энергоэффективной альтернативой часам. Компания всерьез рассматривает создание смарт-кольца как жизнеспособный сценарий расширения линейки носимых устройств. На это указывает регистрация тематических патентов, которых последнее время становится все больше", - пишет MacRumors.

Galaxy Ring будет запущен в массовое производство во второй половине 2024 года. Ожидается, что, помимо способности измерять пульс, Galaxy Ring также будет поддерживать мониторинг ЭКГ и отслеживание сна. Еще девайс должен получить функции для управления другими устройствами и возможность бесконтактных NFC-платежей.

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