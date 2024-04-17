В WhatsApp появились фильтры чатов

Разработчики WhatsApp добавили в мессенджер три фильтра для более быстрого и удобного поиска нужных переписок.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в блоге компании.

По словам разработчиков, нововведение должно помочь пользователям найти определенное сообщение или чат. Всего было добавлено три фильтра: "Все", "Непрочитанные" и "Группы".

При выборе фильтра "Все" пользователь увидит все свои переписки. Если выбрать "Непрочитанные", то будут показаны чаты, оставшиеся без ответа - переписки с непрочитанными сообщениями и сообщения, которые были отмечены пользователем как непрочитанные.

Третий фильтр, "Группы", выводит все групповые чаты в отдельный раздел, в котором будут показаны все групповые переписки, включая подгруппы сообществ. Создатели мессенджера отмечают, что пользователи давно просили о такой функции.

Наличие фильтров в WhatsApp не только поможет с быстрым поиском нужных переписок, но и упорядочит чаты у активных пользователей мессенджера. Разработчики обещают улучшить нововведение в будущем, а пока что функция проходит этап развертывания, поэтому она станет доступна пользователям WhatsApp в ближайшее время.

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