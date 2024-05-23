Соцсеть Илона Маска X открыла офис в Турции

Социальная сеть X, ранее известная как Twitter, открыла представительство в Турции после многочисленных требований турецких властей.

Как передает Day.Az, oб этом объявил министр транспорта и инфраструктуры Абдулькадыр Уралоглу в эфире CNN Turk.

По словам министра, компания X не могла назначить своего представителя в Турции, однако они вели переговоры. В качестве эффективного давления на соцсеть было введено ограничение на рекламу, а также принято решение о возможном ограничении доступа к ней. После этого X открыла свое представительство в Турции. Уралоглу также отметил, что если бы компания X не открыла свое представительство, она столкнулась бы с штрафами.

Ранее турецкий регулятор Управление информационных технологий и коммуникаций предупреждал, что может ограничить доступ к соцсети на 90%, если она не будет выполнять законодательные требования страны и не выплатит ранее наложенные штрафы.

В 2020 году Турция утвердила новые нормы регулирования соцсетей. Международным платформам необходимо было назначить официальных представителей в стране для прямого контакта с Анкарой. Компании, которые не выполнили это требование, подверглись административному штрафу в размере 10 млн лир.

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