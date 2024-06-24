Новая функция в WhatsApp

Пользователям мессенджера WhatsApp, принадлежащего компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена), теперь доступна новая функция, позволяющая отправлять фотографии и видео в высоком разрешении автоматически. На данный момент обновление доступно только для владельцев смартфонов на операционной системе iOS. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание WaBetaInfo (WBI).

Чтобы включить эту функцию, необходимо скачать из AppStore тестовую версию мессенджера с номером сборки 23.24.73. Далее нужно открыть приложение, перейти в настройки приложения и выбрать пункт "Хранилище данных". Затем во вкладке "Качество загрузки медиафайлов" следует поставить галочку напротив HD-качества по умолчанию для роликов и изображений.

Кроме этого, в обновлении появилась возможность записывать видеостатусы длиной до одной минуты, что значительно превышает предыдущее ограничение в 30 секунд.

Таким образом, WhatsApp продолжает развивать свои функции, делая их более удобными и практичными для пользователей.

WhatsApp - это самый популярный мессенджер, которым пользуются более 2 млрд человек во всем мире.

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