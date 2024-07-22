Названа причина сбоя Windows по всему миру

Причиной сбоя работы техники на базе Windows по всему миру названо соглашение Microsoft с Еврокомиссией (ЕК), в рамках которого компания предоставила создателям защитного программного обеспечения (ПО) доступ к операционной системе (ОС), пишет газета Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на слова представителя фирмы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Фирма не может законно оградить свою операционную систему так же, как это сделала Apple", - пояснили представители компании, указав, что всему причиной соглашение с ЕК, заключенное после жалобы.

Как указано в материале, в 2009 году Microsoft согласилась предоставить разработчикам защитного ПО такой же уровень доступа к Windows, как и у компании.

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