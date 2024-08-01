США намерены ограничить КНР доступ к чипам памяти для искусственного интеллекта

Вашингтон может в августе ограничить Китаю доступ к чипам памяти для искусственного интеллекта, произведенным компаниями США и Южной Кореи. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их сведениям, обсуждаемые американской администрацией односторонние ограничения будут призваны предотвратить поставки в Китай чипов памяти с высокой пропускной способностью, а также оборудования для их производства. Ожидается, что меры затронут продукцию американской корпорации Micron Technology и южнокорейских SK Hynix и Samsung Electronics.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Китай делает успехи в работе над отказом от технологий США при производстве чипов. Издание отмечало, что стремление Пекина производить чипы при помощи собственных механизмов защитит Китай от санкций Соединенных Штатов, которые вместе с Нидерландами и Японией ограничили поставки в Китай технологий для производства полупроводников. Но для полной локализации производства чипов Китаю потребуется не просто самостоятельно собирать оборудование - все его составляющие, равно как и сами полупроводниковые пластины, также должны быть китайскими, указывает газета.

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