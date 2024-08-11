Рассекречены характеристики нового дешевого смартфона Samsung

В последние дни в сети активно обсуждается информация о новом смартфоне от Samsung - Galaxy M55s. Накануне стало известно, что устройство успешно прошло сертификацию BIS, а также его заметили в базе данных бенчмарка Geekbench. Об этом сообщает издание GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным сертификации, модель с номером SM-M558B использует тот же чипсет Snapdragon 7 Gen 1, что и оригинальный Galaxy M55. Также стало известно, что тестовый образец оснащен 8 ГБ оперативной памяти, что тоже соответствует базовой конфигурации M55.

Исторически улучшения в "s-версиях" смартфонов Samsung касались камеры и батареи. Например, Galaxy M31s и M30s получили значительные апгрейды по сравнению с их обычными моделями. В текущем Galaxy M55 задняя камера включает 50-мегапиксельный основной модуль с OIS и 8-мегапиксельный ультраширокий модуль, а фронтальная камера - редкие 50 МП. Батарея на 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт.

Пока что ни одна из сертификаций не раскрывает емкость аккумулятора M55s, но запуск устройства, вероятно, уже близок.

Оригинальная модель была представлена в апреле 2024 года и на старте продавалась по цене 27 тыс. индийских рупий.

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