Представлен игровой компьютер от Colorful в необычном дизайне

Компания Colorful представила новый игровой компьютер iGame Neptune, который получил интегрированную в защитный кожух системную плату. Об этом сообщает портал Videocardz, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Подобное исполнение уже готового компьютера является необычным решением, так как в данном случае кожух является неотъемлемой частью компьютера и не предусмотрен для отдельной продажи, так как был разработан специально для этой модели ПК.

Внутри кожуха установлена не только материнская плата Vulcan Z790D5, но и система жидкостного охлаждения іGame RTX 4090 Neptune AIO. Подробные характеристики нового компьютера не уточняются.

В корпус также интегрированы ручки, которые, судя по всему, нужны для облегчения доступа к внутренностям ПК при необходимости обслуживания. Все кабели от блока питания к системной плате аккуратно скрыты внутри кожуха. Насколько такое решение влияет на температуру других компонентов внутри конструкции, пока не уточняется.

Полноценная презентация Colorful iGame Vulkan ожидается на выставке Computex 2024.

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