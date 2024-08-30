В сети появились короткие видеоролики с демонстрацией сразу двух разных моделей iPhone 16 в черном и бронзовом цветах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первый ролик с макетом базового iPhone 16 в черном цвете был опубликован инсайдером Majin Bu на его странице в соцсети X (ранее Twitter). Видео в очередной раз подтверждает обновленный дизайн смартфона, в котором двойная камера будет расположена вертикально, что нужно для поддержки записи пространственных видео для их последующего просмотра в шлеме Apple Vision Pro.

Кроме того, на YouTube-канале TechBoiler появился 23-секундный ролик с якобы распаковкой iPhone 16 Pro Max в новом бронзовом цвете Desert Titanium. Однако это такой же макет, на что указывает коробка от iPhone 15 Pro Max, камеры и экран, который так и не включили. Тем не менее, это видео позволяет увидеть, каким окажется новый цвет, который прежде называли золотым - в реальности это что-то среднее между бронзовым и коричневым цветом.

Также можно рассмотреть, что на правой грани макета iPhone 16 Pro Max присутствует кнопка захвата. Какой она будет, физической или емкостной, пока неизвестно. Однако вырез в чехле из ролика, скорее всего, указывает на то, что кнопка захвата будет сенсорной.

Презентация iPhone 16 состоится 9 сентября в 21:00 по бакинскому времени.

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