https://news.day.az/hitech/1727934.html Apple запустила сервис с приглашениями Американская корпорация Apple запустила новый сервис "Приглашения". Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается на сайте компании. Приложение "Приглашения" (Invites) позволяет планировать встречи и мероприятия - например, дни рождения, отпуска, вечеринки и прочее.
Apple запустила сервис с приглашениями
Американская корпорация Apple запустила новый сервис "Приглашения". Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается на сайте компании.
Приложение "Приглашения" (Invites) позволяет планировать встречи и мероприятия - например, дни рождения, отпуска, вечеринки и прочее. Пользователи Apple смогут создавать события, указывать адрес, дату и время, выбирать плейлист мероприятия и делиться фотографиями. Приложение позволяет приглашать друзей и близких по ссылке или через QR-код.
Создавать и модерировать мероприятия в приложении можно только с платной подпиской iCloud+. Однако подтверждать участие могут и пользователи без подписки.
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