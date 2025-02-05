Apple запустила сервис с приглашениями

Американская корпорация Apple запустила новый сервис "Приглашения". Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается на сайте компании.

Приложение "Приглашения" (Invites) позволяет планировать встречи и мероприятия - например, дни рождения, отпуска, вечеринки и прочее. Пользователи Apple смогут создавать события, указывать адрес, дату и время, выбирать плейлист мероприятия и делиться фотографиями. Приложение позволяет приглашать друзей и близких по ссылке или через QR-код.

Создавать и модерировать мероприятия в приложении можно только с платной подпиской iCloud+. Однако подтверждать участие могут и пользователи без подписки.