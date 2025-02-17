Бюджетному смартфону Apple пророчат успех

Авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко предположил, что новый iPhone SE окажется бестселлером.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он заявил в своем X.

Специалист выяснил, что Apple запланировала продать больше 20 миллионов единиц дешевого смартфона в 2025 году. Если произойдет так, как предсказывает компания, то SE 4 поколения окажется самым популярным недорогим устройством линейки. Некоторые инсайдеры полагают, что iPhone SE будет стоить 499 долларов, или около 45 тысяч рублей.

Мин-Чи Ко рассказал, что в первой половине года Apple намерена продать 12 миллионов устройств - именно столько аппаратов заказала компания у поставщиков. Во второй половине в компании планируют реализовать еще 10 миллионов гаджетов. Ко полагает, что интерес к iPhone SE будет повышенным - девайс получит новый дизайн, поддержку работы с искусственным интеллектом (ИИ), фирменный модем Apple.

Анонс смартфона, судя по всему, состоится 19 февраля. Ранее глава корпорации Apple Тим Кук анонсировал презентацию гаджетов на эту дату, заявив, что IT-гигант представит "нового члена семьи". "SE - единственное устройство, ожидаемое в краткосрочной перспективе, которое заслуживает такого тизера", - оценили анонс Кука журналисты издания iDrop News.