Известные бренды ноутбуков перестали завозить в США новые модели

Крупнейшие мировые производители ноутбуков, HP, Dell, Acer, Asus и Lenovo, временно приостановили поставки в США в связи с введением новых пошлин, инициированных администрацией Дональда Трампа. Об этом сообщает TrendForce, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С 9 апреля на товары из Тайваня теперь действует дополнительный тариф в размере 32%, что вызвало логистические сложности для производителей, независимо от страны сборки устройств. В связи с этим производители проинформировали поставщиков о двухнедельной паузе в работе.

Кроме того, таможенная система США показалась пока не готова к обработке новых условий, в результате чего компании заняли выжидательную позицию.

Эксперты рынка обсуждают вопросы интерпретации происхождения товаров - будет ли учитываться страна бренда или место производства.

По данным TrendForce, перед вступлением пошлин поставки серверов, смартфонов и ноутбуков значительно выросли, так как компании решили завершить отгрузки до вступления новых пошлин в силу. Теперь отрасль сталкивается с задачей оценки и компенсации возросших издержек.