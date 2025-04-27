В мире появилась самозастегивающаяся молния

Она работает с помощью электромотора и зубчатого механизма. Пока это прототип, и он слишком большой для одежды, но идеально подходит для палаток.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В будущем японские производители планируют уменьшить детали, чтобы такие молнии можно было использовать в куртках и других изделиях.