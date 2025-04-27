https://news.day.az/hitech/1748127.html В мире появилась самозастегивающаяся молния - ВИДЕО Она работает с помощью электромотора и зубчатого механизма. Пока это прототип, и он слишком большой для одежды, но идеально подходит для палаток. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В будущем японские производители планируют уменьшить детали, чтобы такие молнии можно было использовать в куртках и других изделиях.
В мире появилась самозастегивающаяся молния - ВИДЕО
Она работает с помощью электромотора и зубчатого механизма. Пока это прототип, и он слишком большой для одежды, но идеально подходит для палаток.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В будущем японские производители планируют уменьшить детали, чтобы такие молнии можно было использовать в куртках и других изделиях.
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