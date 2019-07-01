Результаты исследования австралийских ученых показали: у людей, зависимых от гаджета, есть большой риск образования на задней части черепа роговидной костной шпоры. Для обывателя это звучит не очень правдоподобно. Однако многие специалисты убеждены: смартфоны могут серьезно изменить физиологию человека.

Почему? Когда человек проводит много времени с гаджетом, он вынужден длительное время наклоняться вперед. Такое положение тела смещает вес головы от позвоночника к мышцам задней части головы, из-за чего кости начинают расти в связках и сухожилиях. Со временем от основания черепа начинает формироваться роговидная шпора.

Как передает Day.Az со ссылкой на издание "Российская газета", исследователи изучили рентгеновские снимки 1200 участников эксперимента. Костная шпора была обнаружена у 400 из них. Причем чем моложе был участник, тем она была шире. Есть чем обеспокоиться. Ученые, в частности, убеждены: необходимо более серьезно проработать меры по улучшению осанки школьников.

Отмечается, что если рост костной шпоры начался, то ее не так сложно обнаружить. Для этого нужно провести рукой по нижней задней части черепа: вы сразу почувствуете, если в том месте начался рост кости. Шпоры могут вырастать от 1,3 см до 2,5 см.

Главной опасностью подобных проблем считается их необратимость, - сообщает MedicInform.net. Ученые советуют: чтобы минимизировать риск роста шпоры, надо осознанно использовать свои смартфоны и ноутбуки, регулярно выполнять физические упражнения и делать растяжку.

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