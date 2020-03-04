Вряд ли вы сможете вспомнить, когда впервые в жизни икнули. Икать человек начинает еще в материнской утробе. Виной всему блуждающий нерв, из-за которого диафрагма начинает самопроизвольно сокращаться. Повлиять на появление икоты человек никак не может. Но можно попробовать избавиться от этого не слишком приятного ощущения. Действенные способы сделать это подсказывает "Рамблер", передает Day.Az.

Попробуйте пить иначе

Стакан, наполненный водой, накройте салфеткой или бумажным полотенцем и выпейте жидкость через это "препятствие". Воду придется втягивать в себя, прилагая некоторые усилия, поэтому дыхание нормализуется и икота пройдет.

Еще один способ - пить воду с другой стороны стакана. При этом вам придется наклонить голову иначе, это в итоге и поможет справиться с икотой.

Также можно сделать несколько быстрых глотков воды: спазмы диафрагмы пройдут из-за ритмичных сокращений пищевода.

Съешьте лимон

Вернее, стоит выпить хотя бы ложку лимонного сока. Многие говорят, что отлично помогает. Также помогает избавиться от икоты простой сахар. Ложку сахарного песка необходимо проглотить, при этом крупинки продукта должны попасть на основание языка. Икота должна пройти. Тот же эффект наблюдается, если съесть чайную ложку порошка какао. Это не просто, но, говорят, действует.

Альтернативные способы

Блуждающий нерв, являющийся "виновником" икоты, можно "поймать", вставив в уши пальцы. Нерв касается и слуховой системы тоже, поэтому икота должна прекратиться.

Нервную систему также можно "отвлечь" от икоты, подышав в бумажный пакет. Мозг бросит все ресурсы на то, чтобы избавиться от повышенного уровня углекислого газа и "забудет" про икоту.

"Отвлечь" организм от икания можно также, заняв мозг сложной задачей. Попробуйте решать в уме сложные примеры или, например, назовите все буквы иностранного алфавита в обратном порядке.

Высуньте язык и подержитесь пальцами за его кончик. Таким образом стимулируется отверстие между голосовыми связками, дыхание становится ровнее, а икота пропадает.

Кстати, распространенный способ испугать кого-то, чтобы избавить от икоты, работает также по принципу психологического отвлечения. Правда, вы не должны знать, что вас хотят напугать, а уж испугать самого себя вряд ли вообще получится.

