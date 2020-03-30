Привычки, которые сильно снижают иммунитет

В период эпидемии нужно не только принимать препараты по профилактике гриппа, но и вести правильный образ жизни, чтобы поддерживать иммунную систему. В ситуации с коронавирусом это особенно важно, так как болезнь заканчивается летально среди людей с низким иммунитетом. Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает, от чего стоит отказаться пока пандемия коронавируса не пойдет на спад.

Недосып

Эта привычка проявляется у тех, кто живет в ритме большого города: сначала работает, а потом еще занимается личной жизнью, спортом и встречается с друзьями. Сейчас, когда не нужно тратить время на сборы и дорогу до работы, постарайтесь выдохнуть и наладить режим сна.

Отложите все электронные девайсы с ярким экраном хотя бы за час до сна, а перед тем, как ложиться в кровать, обязательно проветрите помещение. Это поможет вам быстрее заснуть.

Иммунная система восстанавливается во время сна, поэтому сон меньше шести часов будет сильно снижать ее работоспособность.

Большое количество витаминов

Многие, узнав о пандемии коронавируса, бросились в аптеки за витаминами. Однако, авитаминоз опасен ровно так же, как и гипервитаминоз. Поэтому, если вам срочно нужно купить и пить витамины для самоуспокоения, сначала сдайте анализы и проконсультируйтесь с врачом. Не стоит самостоятельно покупать витамины и витаминные комплексы, так как они могут усилить количество одних полезных веществ и ослабить другие.

Стресс

Если человек привык жить в стрессе и не противостоит ему, стоит научиться это делать или хотя бы освоить расслабляющие дыхательные упражнения. Стресс подвергает опасности нервную систему, а она, в свою очередь, иммунитет. Чтобы организм мог восстановиться, ему нужна энергия. Когда он тратит все на сдерживание эмоций и стресса, ресурсов для защиты не остается.

Курение и употребление алкоголя

Табачный дым негативно влияет на легкие, которые сильно страдают из-за коронавируса. Кроме того, легкие курильщиков не могут устранять токсины, попадающие в организм, а с табачным дымом организм поглощает их гораздо больше и чаще. Регулярное употребление алкогольных напитков ослабляет все системы организма и негативно влияет на внутренние органы, из-за чего телу гораздо сложнее противостоять вирусам.

